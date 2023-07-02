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Dünya

ABD'de sokak partisine silahlı saldırı! 2 ölü, 28 yaralı

ABD'nin Maryland eyaletinde bir sokak partisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 19:46 - Güncelleme:
ABD'de sokak partisine silahlı saldırı! 2 ölü, 28 yaralı
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Baltimore Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki kadın olay yerinde, 20 yaşındaki erkek ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırıda 3'ü ağır 28 kişi yaralandı.

Komiser Vekili Richard Worley, basın toplantısında, silahlı saldırının gece yarısı şehrin güney bölgesindeki sokak partisi sırasında düzenlendiğini, saldırganların arandığını açıkladı.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott da "Bu sabah tüm Baltimore, kaybettiğimiz hayatlar için yas tutuyor." dedi.

Scott, ABD'nin en çok silahlı saldırı düzenlenen şehirlerinden Baltimore'daki belediye seçimlerini "silahlı şiddeti azaltma vaadiyle" kazanmıştı.

  • silahlı saldırı
  • Maryland eyaleti
  • sokak parti

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