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ABD'de suç işleyen Suudi gençler ortadan kayboldu

ABD'nin Oregon eyaletinde üniversite eğitimi gördükleri sırada, taksirle adam öldürme, tecavüz ve çocukların cinsel istismarı suçlarını işleyen 5 Suudi gencin ortadan kaybolduğu bildirildi.

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FoxNews'in haberine göre, Abdülrahman Samir Nurah, Abdülaziz el Duvays, Velid Ali el Harthi, Süleyman Ali el Gvayz ve Ali Hüseyin el Hamud, 2012-2016 yıllarında Oregon eyaletinde suç işledikten sonra ortadan kayboldu.

Haberde, Suudi Arabistan yönetiminin, ülke vatandaşı gençlerin ABD'den çıkmalarına yardım ettiği iddia edildi.

Aracıyla çarptığı 15 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan Abdülrahman Samir Nurah'ın, Ağustos 2016'da ülkesine kaçtığı, Suudi Arabistan'ın, Nurah'ın kefaletini ödediği ve ABD'den çıkış yapabilmesi için pasaportunu temin ettiği belirtilen haberde, Krallık yetkililerinin, Haziran 2018'e kadar Nurah'ın nerede olduğu bilgisini vermediği kaydedildi.

ABD yerel basınında çıkan haberlerde, Abdülaziz el Duvays'ın, Aralık 2014'de Western Oregon Üniversitesinde tecavüzle suçlandığı, yüzde 10'u Suudi Arabistan'ın Los Angeles Konsolosluğu tarafından karşılanan 500 bin dolar kefalet ücreti ödendikten sonra bu kişinin kayıplara karıştığı ifade edildi.

Bilgisayarında çocukların cinsel istismarına yönelik görüntüler bulunan Oregon Üniversitesi öğrencisi Velid Ali el Harthi de Ağustos 2014'de suçlandı. Suudi Arabistan'ın Los Angeles Konsolosluğunun kefaletini ödediği el Harthi'nin, daha sonra Meksiko'ya gitmek üzere Oregon'dan ayrıldığı ve Paris'e giden bir uçağa bindiği tespit edildi.

Portland Üniversitesi öğrencisi Süleyman Ali el Gvayz'ın da uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı sırada evsiz bir adama çarptığı kaydedildi. Adamın yaralandığı kazayla ilgili 3. derecede saldırıdan suçlu bulunarak sadece hafta sonları yatmak üzere 90 gün hapse mahkum edilen el Gvayz, Eylül 2016'da Portland polisinden pasaportunu almaya başardı ve günler sonra ortadan kayboldu.

Şubat 2012'de tecavüz dahil cinsel suçlardan aleyhinde dava açılan Ali Hüseyin el Hamud'un da Suudi yönetiminin kefalet ücretini ödediği gün ABD'den ayrıldığı ifade edildi.

Senatör Ron Wyden, The Oregonian'a yaptığı açıklamada, "Suudi yönetiminin, Oregon'da suç işleyen vatandaşlarının adaletten kaçmasına yardım ettiğini" söyledi.

Wyden, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Adalet Bakanlığına vekaleten bakan Matthew Whitaker'a bu olaylara açıklık getirmeleri ve konuyla ilgili soruşturma yürütmeleri çağrısında bulundu.

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