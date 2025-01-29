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Dünya

ABD'de suikast iddiası! Bir kişi gözaltına alındı

ABD'de bir kişi, Başkan Donald Trump yönetiminde görevli bakanlara ve Cumhuriyetçi Partinin üst düzey yetkilisine suikast düzenlemeyi planladığı gerekçesiyle Kongre polisi tarafından gözaltına alındı.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
ABD'de suikast iddiası! Bir kişi gözaltına alındı
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New York Times'ın ilgili polisin ABD Bölge Mahkemesine verdiği ifadesine dayandırdığı haberinde, Ryan Michael English adlı şüphelinin, Kongre Binası'nın güney girişi yakınlarında bulunan polis memuruna, Hazine Bakanı Scott Bessent'i öldürmek istediğini söylemesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin ifadesinde, şüphelinin, yakalandığı esnada üzerinde kesici aletle molotof kokteyli taşıdığı ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a yönelik suikast planları da yaptığı kaydedildi.

Yasa dışı ateşli silah bulundurmak ve Kongre Binası arazisinde tehlikeli patlayıcı madde taşımakla itham edilen English, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  • suikast
  • gözaltı

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