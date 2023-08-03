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Dünya

ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7 ile beklentilerden fazla yükseldi.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 16:17 - Güncelleme:
ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde arttı
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ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 2 artış yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 1,2 düşüş kaydetmişti.

Üretim, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 artarken çalışma saati yüzde 1,3 azaldı. Çalışma saatindeki azalış, 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana görülen ilk düşüş oldu.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, nisan-haziran döneminde yıllık bazda ise yüzde 1,3 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6'lık artış gösterdi. Birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 2,6 artması bekleniyordu.

Birim emek maliyeti, yılın ilk çeyreğinde de yüzde 3,3 yükselmişti.

  • tarımdışı iş gücü
  • verimlilik
  • yüzde 37+yükseliş

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