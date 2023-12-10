ABD'de terör devleti İsrail'e tepkiler giderek artıyor

Sivil toplum kuruluşu Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesinin (ACLED) verilerine göre, İsrail'in saldırılarının yoğunlaşması ve ölü sayısının artması, ABD'de Filistin yanlısı gösterileri tetikledi.

ACLED verilerinde, ABD'deki gösterilerin çoğunun başlangıçta İsrail ile dayanışma amacıyla yapıldığı ancak İsrail'in saldırılarında sivil kayıplarının hızla artması nedeniyle İsrail'e tepkilerin de arttığı ve Filistin yanlısı gösterilerin ağırlık kazanmaya başladığını işaret edildi.

Verilerde, İsrail'in saldırılarından bu yana yüzlerce protesto gösterisi düzenlendiği ve genç Amerikalılar arasında Filistinlilere karşı sempatinin de arttığı belirtildi.

Öte yandan, ACLED'in araştırmasında, dünya çapındaki tüm İsrail yanlısı protestoların neredeyse yarısının da ABD'de gerçekleştiği kaydedildi.