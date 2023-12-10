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Dünya

ABD'de terör devleti İsrail'e tepkiler giderek artıyor

Yüzlerce Filistin yanlısı protesto gösterisinin düzenlendiği ABD'de, terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkilerin arttığı bildirildi.

AA10 Aralık 2023 Pazar 00:08 - Güncelleme:
ABD'de terör devleti İsrail'e tepkiler giderek artıyor
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Sivil toplum kuruluşu Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesinin (ACLED) verilerine göre, İsrail'in saldırılarının yoğunlaşması ve ölü sayısının artması, ABD'de Filistin yanlısı gösterileri tetikledi.

ACLED verilerinde, ABD'deki gösterilerin çoğunun başlangıçta İsrail ile dayanışma amacıyla yapıldığı ancak İsrail'in saldırılarında sivil kayıplarının hızla artması nedeniyle İsrail'e tepkilerin de arttığı ve Filistin yanlısı gösterilerin ağırlık kazanmaya başladığını işaret edildi.

Verilerde, İsrail'in saldırılarından bu yana yüzlerce protesto gösterisi düzenlendiği ve genç Amerikalılar arasında Filistinlilere karşı sempatinin de arttığı belirtildi.

Öte yandan, ACLED'in araştırmasında, dünya çapındaki tüm İsrail yanlısı protestoların neredeyse yarısının da ABD'de gerçekleştiği kaydedildi.

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