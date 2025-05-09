ABD'de ton değişikliği! İsrail'e Gazze tehdidi: Çok ağır bedel ödersiniz

İsrail basını, üst düzey ABD'li bir yetkilinin, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmazsa çok ağır bir bedel ödeyeceğini söylediğini yazdı.



İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle ABD'li yetkililer arasında bir toplantı yapıldı.

Toplantıya katılan üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakerelerdeki tutumunu sert bir şekilde eleştirerek, İsrail dahil olmasa bile ABD'nin Suudi Arabistan ile bölgesel bir anlaşmaya varacağını söyledi.

Gazze'deki esirlerin şimdiye kadar savaşı sona erdirmemenin bedelini ödediğini belirten yetkili, "Sadece esirler için değil, anlaşma yapmazsa İsrail için bunun bedeli çok ağır olacak." dedi.

Haberde ismi paylaşılmayan ABD'li yetkili, Husilerle yapılan ateşkes anlaşmasının sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "İsrail aklını başına almazsa anlaşma İsrail olmadan gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Toplantıda yer alan İsrailli esir yakınlarının, ABD'li yetkili tarafından kullanılan ifadeleri "geleneksel olarak İsrail'i kayıtsız şartsız desteklediği düşünülen bir müttefikten gelen ton değişikliği" olarak yorumladıkları belirtildi.

TRUMP, NETANYAHU İLE TEMASI KESME KARARI ALDI

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, ABD Başkanı Donald Trump'ın manipüle edildiğine dair şüpheler nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla teması kesmeye karar verdiğini aktardı.

Cozin, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli bir yetkiliye dayandırarak ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu ile ilişkisini koparma kararı aldığını belirtti.

Cozin'in paylaşımına göre, İsrailli yetkili, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Cumhuriyetçi senatörlere Trump'ın ne yapması gerektiği konusunda "küstahça" konuşmasının işe yaramadığını söyledi.

Yetkili, çevresindeki kişilerin Trump'a "Netanyahu'nun kendisini manipüle ettiğini" söylediğini aktardı.

Trump'ın "enayi" ve "kendisiyle oynanan biri" olarak gösterilmekten daha fazla nefret ettiği bir şey olmadığını belirten yetkili, "O da Netanyahu ile teması kesmeye karar verdi." dedi.

Cozin, ABD'nin İsrail'le kötüleşen ilişkisinin kaynağı olarak, Tel Aviv yönetiminin İran ve Husiler konusunda somut bir plan ve takvim sunamamasına işaret etti.

İsrail Ordu Radyosu muhabiri, Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda da somut öneri getiremediğine dikkati çekerek "Gazze'de de göreceğiz." ifadesini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.50 ABD'li Senatör Bernie Sanders, Gazze'de yaşananların "insan yapımı bir kabus" olduğunu belirterek, "Tarih, bu kabusa suç ortaklığımızı affetmeyecek. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, Filistin halkını yok etmesine verdiğimiz desteği sonlandırmanın vakti geldi de geçiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası platformlarda Filistin meselesine ve halkına verdiği destekten ötürü Çin'e teşekkür etti.

03.03 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlinin, Mısır'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

01.58 Üst düzey ABD'li bir yetkilinin, Tel Aviv'in ateşkese yanaşmazsa bedel ödeyeceğini söylediği öğrenildi. ABD'li yetkili, "İsrail aklını başına almazsa anlaşma İsrail olmadan gerçekleşecek." ifadesini kullandı. Gelişme, "geleneksel olarak İsrail'i kayıtsız şartsız desteklediği düşünülen bir müttefikten gelen ton değişikliği" olarak yorumlandı.

00.56 Hamas, papa seçilen ilk ABD'li Kardinal Robert Prevost'i tebrik etti ve Gazze'deki soykırıma karşı durma ve ezilenlere destek olma konusunda ondan selefinin yolundan gitmesini talep etti.

00.29 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara katılan yedek askerlerin yaklaşık yüzde 12'sinin "şiddetli travma sonrası stres bozukluğu semptomları gösterdiği için görevine dönemeyecek durumda olduğu" belirtildi.

00.18 İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, ABD Başkanı Donald Trump'ın manipüle edildiğine dair şüpheler nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla teması kesmeye karar verdiğini aktardı.

00.13 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 2 ayı aşkın süredir tam abluka uyguladığı Gazze'ye insani yardım ulaştıracak çözüme "sadece birkaç adım uzaklıkta" olduklarını bildirdi.

00.06 İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta sonu İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirecek bir anlaşma taslağını duyurabileceğini iddia etti.

00.03 İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi göstericiler, Gazze'ye yönelik haberlerinde İsrail'in soykırımını gizlediği gerekçesiyle BBC'nin genel merkez binasının önünde protesto düzenledi.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 651 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 223 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 760'a, yaralıların sayısı 119 bin 264'e yükseldi.