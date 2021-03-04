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Dünya

ABD'de tren kazası

ABD'de yük treni raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 44 vagon hasar gördü.

DHA04 Mart 2021 Perşembe 10:00 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 10:00
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Amerika Birleşik Devleteleri'nin (ABD) Kalifornia eyaletindeki çölde yük treni raydan çıktı. Özel bir kargo şirketine ait olduğu ifade edilen yük treninin sefer esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple raydan çıkıp kuma oturdu. San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yük taşıyan trenin Ludlow kenti yakınlarında öğlen saatlerinde raylardan çıktığını belirtti. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 44 vagonun raydan çıkarak hasar gördüğü kaydedildi. Yetkililer aynı zamanda etanol alkol taşıyan bir vagondan ise sızıntı meydana geldiğini kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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