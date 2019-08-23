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ABD'de tren raydan çıktı: 27 yaralı

ABD'nin California eyaletinin Sacramento kentinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

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ABD basınındaki haberlere göre, Sacramento İtfaiye Biriminden Keith Wade yaptığı açıklamada, kentte yolcu treninin raydan çıktığını ve 27 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan 13'ünün hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Wade, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiğini aktardı.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin ve 15 ambulansın sevk edildiği kaydedildi.

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