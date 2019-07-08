Trump'ın kaderini belirleyecek... Çarpıcı sonuçlar açıklandı

32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de Trump'a destek en yüksek seviyede

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının başkanlığı boyunca en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasında, Trump'ın ABD kamuoyundaki destek oranına ilişkin anket sonuçları açıklandı.

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 47'sinin Trump'ın yaptığı işleri onayladığı belirtilen raporda, bu seviyenin nisana göre yüzde 5 artış ile verilen en yüksek destek oranı olduğu bildirildi.

Öte yandan, seçmenlerin yüzde 65'inin Trump'ın başkanlığa yakışmadığını ifade ettiği, ABD Başkanının en fazla desteği ekonomi alanındaki adımları ile aldığı vurgulandı. Buna göre, seçmenlerin yüzde 51'inin Trump'ın ekonomi alanında yaptıklarını doğru bulduğu aktarıldı.

Ankete göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun göçmenlik, sağlık sistemi, kadın hakları, kürtaj, iklim değişikliği, dış politika ve silahların kontrolü gibi konularda Trump'a karşı çıkması da dikkati çekti.

Anketin 28 Haziran- 1 Temmuz arasında bin 8 yetişkin seçmenin katılımıyla yapıldığı ve hata payının yüzde 3,5 olduğu aktarıldı.

Bununla beraber, Trump'ın kendisine yönelik artan desteğe rağmen 2020 başkanlık yarışında zorlanacağının ve ikinci kez başkan olma durumun garanti olmadığının altı çizildi.

Şu an için Trump'ı yüzde 14 geriden takip eden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'in, ilerleyen süreçte bu farkı kapatmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Vahşet! Hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Alman devi o iddiayı doğruladı

Alman devi o iddiayı doğruladı

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: 2 ölü

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: 2 ölü

Başkan Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti

Başkan Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Trump'ın kaderini belirleyecek... Çarpıcı sonuçlar açıklandı

Trump'ın kaderini belirleyecek... Çarpıcı sonuçlar açıklandı

Ankara'da 'Dalavereciler'e operasyon

Ankara'da 'Dalavereciler'e operasyon

Şişli'de şoke eden olay! Trafikte maganda dehşeti

Şişli'de şoke eden olay! Trafikte maganda dehşeti

'Ürdün'ün Filistin meselesindeki ilkeleri değişmedi'

'Ürdün'ün Filistin meselesindeki ilkeleri değişmedi'
 

POPÜLER HABERLER

Yaşadığı dehşet anlarını anlattı! '7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu...'

Yaşadığı dehşet anlarını anlattı! '7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu...'

Türk Yıldızları nefes kesti!

Türk Yıldızları nefes kesti!

Osmanlı sarayının en gözde tatlısı! Karpuzda pişiriliyor

Osmanlı sarayının en gözde tatlısı! Karpuzda pişiriliyor

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA