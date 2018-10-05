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ABD'de Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh karşıtı gösteriler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterdiği Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle başkent Washington ve New York'ta protesto edildi.

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Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday göstermesinin ardından hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla tepki toplayan Kavanaugh'a yönelik protestolar sürüyor.

New York'ta 5. Cadde'de bulunan Trump Tower önünde düzenlenen gösteriye çoğunluğu kadın yüzlerce kişi katıldı.

Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme adaylığının iptal edilmesi yönünde sloganlar atan göstericiler, "Kadınlara güvenin", "Susturulmayı reddediyoruz", "Kavanaugh'a hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Ayrıca göstericiler, cinsel taciz mağdurlarının seslerinin duyurulmasını talep etti.

Kongre önündeki gösterilerde yüzlerce gözaltı

Başkent Washington'da da Kongre önünde toplanan göstericiler, Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme adaylığının iptalini istedi.

Protestoda yaşanan gerginlik sonucu 300'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ABD'li oyuncu Amy Schumer de bulunuyor.

Kavanaugh'a yönelik cinsel taciz iddiaları

Trump, temmuz ayında Yüksek Mahkeme adayının Brett Kavanaugh olduğunu duyurmuştu.

Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, geçen hafta Adalet Komisyonunda verdiği ifadede, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

Yaklaşık 4 saat süren oturumun ardından söz alan Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü.

Kavanaugh hakkında Ford dışında iki kadının daha cinsel taciz iddiası bulunuyor.

ABD Senatosu Adalet Komitesi, geçen hafta Kavanaugh'ın adaylığını onaylamıştı.

Kavanaugh'un Kongreden onay alması durumunda Cumhuriyetçi başkanların aday gösterdiği isimler Yüksek Mahkemede sayı olarak üstünlüğünü korumaya devam edecek.

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