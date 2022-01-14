ABD'de tüketici güveni enflasyon endişeleriyle ocakta düştü

AA 14 Ocak 2022 Cuma 19:33 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 19:33

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ocakta geçen aya kıyasla 1,8 puan azalarak 68,8 değerine düştü.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren tüketici güven endeksinin, bu dönemde 70 değerini alması öngörülüyordu.

Tüketici güven endeksi, geçen yılın son ayında ise 70,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKALARINA OLAN GÜVEN 2014'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık 1 puan azalarak 73,2'ye indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2,4 puan azalışla 65,9 seviyesine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin 10 yıl içinde ikinci en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Curtin, "Delta ve Omicron varyantları bu düşüşe katkıda bulunurken, aynı zamanda artan enflasyon oranından da kaynaklandı." değerlendirmesinde bulundu.

Tüketicilerin 4'te 3'ünün işsizlikle karşılaştırıldığında enflasyonu ülkenin karşı karşıya olduğu daha ciddi bir sorun olarak gördüğünü belirten Curtin, hükümetin ekonomi politikalarına olan güvenin 2014'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu aktardı.

