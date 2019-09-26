25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6774
  • 6,2227
  • 279.264
  • 102618
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de Türk ailenin evi kundaklandı

ABD'nin New York eyaletinde bir Türk'e ait araç ile ev kundaklandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kundaklamanın yabancı düşmanlığından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

New York eyaletinin Kong Island bölgesindeki Bay Shore kentinde dün akşam yerel saatle 02.30 civarında bir Türk'e ait araç ile ev kundaklandı. Aslen Rizeli olan İbrahim Karaoğlu (51) ve Ayşe Karaoğlu (43) ile 4 çocuğunun yaşadığı evin etrafı gece ev halkı uykudayken bir anda alev yumağına döndü. Çevredekilerin haber vermesi ile uyanan aile ve çevredekiler yangına müdahale etti.
 
Olay yerine gelen Bay Shore itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin hemen yakınında bulunan kulübe tamamen yandı, ailenin otomobilleri de kısmen zarar gördü. Bay Shore polisi, yangınla ilgili delilleri toplayarak inceleme başlattı. Polis, kundaklama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişileri araştırıyor.
 
“İSLAMİ YAŞANTIMIZDAN DOLAYI SORUN YAŞIYORDUK”
 
30 seneden bu yana ABD'de yaşadığını belirten İbrahim Karaoğlu, "İslami yaşantımızdan dolayı bir süreden beri komşularımızla sorun yaşıyorduk. Eşimin ve çocuklarımın başörtüsü kullanmasından dolayı antipati besliyorlar ve her fırsatta da bunu farklı yollarla yansıtıyorlardı" dedi.

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi

İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi

IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva seçildi

IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva seçildi

Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu

Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Rusya’da korkutan uçak kazası: 49 yaralı

Rusya’da korkutan uçak kazası: 49 yaralı

Pakistanlı politikacı Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama

Pakistanlı politikacı Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama

'Küresel zorluklara karşı en iyi hazırlanmış ülkelerden biriyiz'

'Küresel zorluklara karşı en iyi hazırlanmış ülkelerden biriyiz'

ABD'de Türk ailenin evi kundaklandı

ABD'de Türk ailenin evi kundaklandı
 

POPÜLER HABERLER

İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı... Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi

İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı... Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede

Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA