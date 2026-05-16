Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Emekli Deniz Piyadeleri Generali James L. Jones, AKŞAM'ın Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın sorularını cevapladı.

Jones, Atalay'ın "Eski Dışişleri Bakanı John Kerry, Netanyahu'nun önceki üç başkanı İran'a karşı savaşa ikna edemediğini ama Trump'ı ikna ettiğini söyledi. Üç eski başkandan biri Obama'ydı. Obama bu meseleyi nasıl ele aldı?" sorusunu şöyle cevapladı:

OBAMA GÜVENMİYORDU: Başkan Obama'nın İsrail Başbakan'ı Netanyahu'ya karşı ciddi bir güvensizliği vardı. Netanyahu yeniden göreve geldikten sonra Washington'a geldi, Başkan'a, 'Ben sizin adamınızım, Orta Doğu'daki barışı sağlayacak ve İsrail-Filistin sorununu çözebilecek kişi benim' dedi. Ben de oradaydım, buna şahidim. Ama sonra İsrail'e dönüp tam tersini yaptı. Bu da iki lider arasında asla onarılamayan bir kırılma yarattı. Ayrıca, Obama'ya haber vermeden ya da Beyaz Saray'a uğrama nezaketini göstermeden Kongre'nin ortak oturumunda konuşma yaptı. Yani kişisel düzeyde gerçekten kötü duygular vardı...

Barack Obama ve Netanyahu, görev süreleri boyunca (2009-2017) fikir ayrılıklarıyla dolu ilişki yürüttü.

İRAN SAVAŞI: Obama yönetiminin Arap ülkelerinin neyi başarmak istediğini yanlış hesapladığını düşünüyorum. 'Arap Baharı geliyor, krallıklara demokrasi geliyor' şeklinde bazı söylemler vardı. Bu çok iyi karşılanan bir mesaj değildi. Suriye'deki kırmızı çizgi uygulanmadı. Bütün bunlar Arap dünyası ile yönetim arasında bir güvensizlik yarattı. Başkan Trump ilk döneminde bu güvenin bir kısmını yeniden tesis etti. İran'da şu anda yaptıkları konusunda ise sonucun tam olarak nasıl olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor.

'TÜRKİYE ŞAŞIRTICI'

Jones, Türkiye'nin özel sektörde yakaladığı büyük başarıdan da şöyle bahsetti: Türkiye, sadece sanayi altyapısını çok etkileyici şekilde geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda Avrupa'nın en büyük ordusuna sahip ülkelerden biri oldu. Türk ordusu işini çok iyi yapıyor. Başkan Erdoğan'ın herkesle rekabet edecek bir sanayi altyapısı oluşturmakta başarılı olduğunu düşünüyorum; Çinlilerle, Amerikalılarla, Fransızlarla, İngilizlerle... Türkiye'nin şaşırtıcı derecede güçlü bir özel sektörü var; hızlı ve yüksek kaliteli ürünler üretiyorlar. Turkish Airlines'ın dünyada en fazla noktaya uçan havayolu olduğunu biliyorum ve çok iyi bir havayolu şirketi. Türkiye'nin başardıklarını her zaman takdir ettim. Amerikan Türk İş Konseyi'nin başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Ticaret Odası'nda görev yaparken de Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğum dönemde de Türkiye ile yakın ilişki içinde olmaya özen gösterdim.