Dünya

ABD'de Türkiye'nin de katıldığı kritik Gazze zirvesi! İlk açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye, ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin katılımıyla ABD'nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde düzenlenen Gazze konulu toplantıya ilişkin 'Toplantıda Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasının hayata geçirilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmiş ve ikinci aşamaya geçiş süreci konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.' ifadesini kullandı.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 14:45 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye, ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin 19 Aralık'ta Miami'de bir araya geldiğini belirten Keçeli, Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiğini aktardı.

Keçeli, "Toplantıda Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasının hayata geçirilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmiş ve ikinci aşamaya geçiş süreci konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde, birinci aşamada sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam ettiğinin belirtildiğini vurgulayan Keçeli, rehinelerin serbest bırakılmasının tamamlandığı ve çatışmaların büyük ölçüde durdurulduğunun kaydedildiğini aktardı.

Keçeli, ikinci aşamaya ilişkin Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini temin edecek düzenlemelerin ele alındığı, barış planında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin atılacak adımların değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca Sayın Bakanımız, söz konusu toplantı vesilesiyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasına yönelik yürütülen temaslar çerçevesinde Miami'de bulunan yetkililerle görüş alışverişinde bulunmuştur."

GAZZE TOPLANTISI

Miami'deki toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin katılacağı belirtilmişti.

