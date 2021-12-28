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Dünya

ABD'de uçuşlara Omicron engeli

ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantında görülen hızlı artıştan uçak seferleri olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

AA28 Aralık 2021 Salı 23:49 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 23:49
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Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, bugün de ülke genelinde yaklaşık 700 uçak seferi iptal edildi.

Aynı siteye göre, dünya genelinde de bugün 2 bin 200 uçuş iptal oldu, 2 binden fazla sefer de ertelendi.

Yaşanan olumsuzluk nedeniyle Noel tatili dönüşü havalimanlarını dolduran yolcuların zor durumda kaldığı ifade ediliyor. Dünya genelinde dün de 2 bin 800 uçak seferi iptal edilmiş, 11 bin uçuş ertelenmişti.

Noel tatili olarak bilinen bu hafta sonu yaşanan iptal ve ertelemelerin Omicron varyantının neden olduğu vaka artışının hava yolları çalışanlarını etkilemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Noel tatili, ABD'de yıl içinde en fazla seyahat edilen dönemi oluşturuyor.

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