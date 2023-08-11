İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0463
  • EURO
    29,7115
  • ALTIN
    1668.45
  • BIST100
    7705.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 15:40 - Güncelleme:
ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde arttı
ABONE OL

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 0,8 artışla beklentilerin üzerine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükselirken, üretici enflasyonu ocak ayından bu yana en yüksek aylık değerini aldı. Bu dönemde beklentilerin üzerinde artış kaydeden verinin yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. ÜFE, haziranda değişim göstermemişti.

Üretici fiyatları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 0,8 arttı. Temmuzda yıllık bazda yüzde 0,7 olması öngörülen üretici enflasyonu, haziranda yıllık bazda yüzde 0,2 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Çekirdek ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 düşmüş, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

  • Üretici Fiyat Endeksi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.