ABD'de ÜFE eylülde beklentiyi aştı

ABD'de üretici fiyatlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha büyük çaplı faiz artırımına gideceğine dair beklentileri kuvvetlendirdi.

ABD'de üretici fiyatları yıllık bazda Eylül ayında %8.5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE'nin yıllık bazda %8.4 artacağını tahmin ediyorlardı.

TSİ ile 1554 itibariyle Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.22 artıda, S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.29 artıda bulunuyor. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise %0.3 artıda işlem görüyor.

Veriden önce Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.69 artıda, S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.88 artıda bulunuyordu. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise %1.07 ekside bulunuyordu.