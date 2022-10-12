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Dünya

ABD'de ÜFE eylülde beklentiyi aştı

ABD borsasının ana endeksleri, ABD'de üretici fiyatlarının Eylül'de beklentilerin üzerinde artmasının ardından kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Reuters12 Ekim 2022 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
ABD'de ÜFE eylülde beklentiyi aştı
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ABD'de üretici fiyatlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha büyük çaplı faiz artırımına gideceğine dair beklentileri kuvvetlendirdi.

ABD'de üretici fiyatları yıllık bazda Eylül ayında %8.5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE'nin yıllık bazda %8.4 artacağını tahmin ediyorlardı.

TSİ ile 1554 itibariyle Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.22 artıda, S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.29 artıda bulunuyor. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise %0.3 artıda işlem görüyor.

Veriden önce Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.69 artıda, S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.88 artıda bulunuyordu. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise %1.07 ekside bulunuyordu.

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