ABD'de Ukrayna tartışması! Teklifi böyle reddettiler: Bu III. Dünya Savaşı demek

Star Gazetesi 1 Mart 2022 Salı 12:45 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 12:48

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ederken, Beyaz Saray'da 'Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge' tartışması, olumsuz yönde sonuçlandı.



Tartışmaya ilişkin MSNBC'ye açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, uçuşa kapalı bölgenin iyi bir fikir olmadığını söyledi.

Psaki, "Bu, esasen ABD ordusuna bağlı uçakların, doğrudan Rus uçaklarını vuracağı anlamına gelir. Bu kesinlikle krizin daha fazla tırmanması demek. Başkan bunu yapmak istemiyor." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Ukrayna'ya silah sağlamasına rağmen, Rus birlikleriyle doğrudan bir çatışmaya girmeyeceğini ifade etti.

ABD ordusunun savaşmayacağını vurgulayan Biden, Ukrayna'ya 350 milyon dolara kadar ek askeri yardım sağlayacağını söyledi.

'ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI DEMEK'

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Senatör Adam Kinzinger, uçuşa yasak bölgenin zor olduğunu kabul etmekle birlikte, Ukrayna semalarında böyle bir alanın oluşturulması gerektiği arzusunu yineledi.

Kinzinger, "Çok geç olduğunu düşünmüyorum ancak, her geçen gün Ruslar tarafından hareket eden daha fazla askeri teçhizat 'karadan havaya füzeler' dahil geliyor. Durum daha da zorlaşıyor.' dedi.

Senatör Marco Rubio gibi diğer bazı senatörler ise bu teklife karşı çıktı.

Rubio, "Bence insanların bunun ne anlama geldiğini anlaması gerekiyor. Bu, Rus uçaklarını düşürmeye hazır olmak anlamına geliyor ve bu, III. Dünya Savaşı demek.' dedi.

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