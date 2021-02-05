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Dünya

ABD'de Ulusal Muhafızların maliyeti dudak uçuklattı

ABD'de Kongre'yi korumak için konuşlandırılan Ulusal Muhafızların maliyeti yaklaşık 500 milyon dolar.

AA05 Şubat 2021 Cuma 10:02 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 10:02
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ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskının ardından binaya konuşlandırılan Ulusal Muhafızların maliyetinin yaklaşık yarım milyar dolar olduğu bildirildi.

ABD'li yetkililer, Kongre binasını korumak için başkente 4 bölgedeki 50 eyaletten getirilen yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız'ın maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Söz konusu maliyet tutarının muhafızların eyaletlerden Washington'a ulaşımı, maaşları, barınma, sağlık ve gıda gereksinimlerini kapsadığını belirten yetkililer, söz konusu tutarın muhafızlar gelecek ay başkentten ayrılana kadar ilgili masrafların karşılanmasına yetmesini beklediklerini kaydetti.

Ulusal Muhafızların gelecek ay ortasında başkentten ayrılması bekleniyor.

- TRUMP YANLILARI, KONGRE'Yİ BASMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici, 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongre'ye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda, 1'i polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongre'ye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

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