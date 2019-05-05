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ABD'de üniversite öğrencilerinin yaklaşık yarısı ''aç''

ABD'de 86 bin üniversite öğrencisine yapılan ankette, öğrencilerin yarısına yakınının günlük yiyecek bulma ve barınma konusunda 'güvende olmadıkları' ortaya çıktıÇ

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ABD'de yapılan bir araştırmada, üniversite öğrencilerinin yarısına yakınının, günlük barınma ve yiyecek bulma konusunda "güvende olmadıklarını" ortaya kondu. 
 
Kolej, Toplum ve Adalet için Umut Merkezi tarafından 24 eyalette, çoğu devlete ait 123 yüksekokul ve üniversiteden 86 bin öğrencinin katıldığı bir anket düzenlendi.
 
Merkezin internet sitesinde yayımlanan raporda, öğrencilerin yüzde 45'nin günlük yiyecek bulma konusunda son bir ayda "güvende olmadıklarını" bildirdikleri kaydedildi.
 
"Gıda temini güvencesizliği"nin yanı sıra ankete katılan öğrencilerin yüzde 56'sının önceki yılda "barınma güvensizliği" yaşadığı, yüzde 17'sinin ise önceki yılı evsiz geçirdiği aktarıldı.
 
"Temel ihtiyaç güvencesizliği" riskinin, siyahiler ve Latinler gibi azınlık grupların yanı sıra gazi, yetiştirme yurdunda büyümüş ve ailesinden destek almadan kredi borcuyla eğitimini sürdüren öğrenciler arasında daha yüksek olduğu vurgulandı. 
 
Ülke çapında faaliyet gösteren "Kolej ve Üniversitelerde Gıda Bankası İttifakı", "Yemeğini Paylaş", "Açlığı Yok Et" gibi, fazla yemeği olan öğrencilerin ihtiyacı olanlara bağış yapmasını teşvik eden programların yeterli olmadığı da kaydedildi. 
 
Öte yandan Hanehalkı Borç ve Kredi Bürosunun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki verilerinde, ülkede ödenmemiş öğrenci kredi borçlarının 2018'de 79 milyar daha arttığına ve 1 trilyon 46 milyar dolar olduğuna dikkat çekildi.

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