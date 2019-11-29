Yetkililer, Port Clinton bölgesinde Afrika Safari Vahşi Yaşam Parkı'nda bir barınakta akşam saatlerinde yangın çıktığını belirtti.

Toledo Blade gazetesinin haberine göre, yangında 3 zürafa, 3 kızıl ırmak domuzu, bir keseli antilop ile yine bir antilop türü olan 3 bongonun öldüğünü bildiren yetkililer, yangından kaçan bir zebra ile zürafanın da yakalandığını kaydetti.

Yangının çıktığı esnada bölgede idareci ve bekçi olarak görev yapan bir kişi olduğunu ve yangından kimsenin yara almadığı bildiren yetkililer, alevlerin yaklaşık bir saat 15 dakika içinde kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Afrika Safari Vahşi Yaşam Parkı Facebook hesabından yapılan paylaşımda, park ekibinin, hayvanlarının kaybı nedeniyle büyük üzüntü duyduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Çalışanlarımızın güvende olmasına ve kimsenin yaralanmamasına şükrediyoruz ancak her gün bakımını üstlendiğimiz vahşi hayvanların kaybı, bu hayvanları seven ekip üyelerimiz için acıklı." ifadesi yer aldı.

Yangının ardından barınaktaki kayba ilişkin değerlendirmenin sürdüğünü ifade eden yetkililer, parkın cuma günü kapalı olacağını bildirdi.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.