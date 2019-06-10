ABD'de vinç apartmanın üzerine devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
ABD'de şiddetli rüzgâr, bir vincin devrilmesine neden oldu. Bir apartmanın üzerine devrilen vinç bir kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Vincin devrilme anı amatör kameralarca kaydedildi.
- DHA
Olay ABD´nin Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde meydana geldi. Aşırı rüzgâr, bir vincin Elan City Lights apartman kompleksinin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.
Dallas polis yetkilileri olay sonrası bölgede birçok yolun trafiğe kapatıldığını ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
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