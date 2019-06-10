ABD'de vinç apartmanın üzerine devrildi: 1 ölü, 6 yaralı ABD'de şiddetli rüzgâr, bir vincin devrilmesine neden oldu. Bir apartmanın üzerine devrilen vinç bir kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Vincin devrilme anı amatör kameralarca kaydedildi.