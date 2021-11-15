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Dünya

ABD'de yabancı öğrenci sayısı salgın öncesi seviyeye ulaşamadı

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle büyük düşüş görülen yabancı öğrenci sayısının bu yıl yükseliş göstermesine rağmen salgın öncesi rakamları yakalayamadığı açıklandı.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 18:55 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 18:55
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AP'nin Uluslararası Eğitim Enstitüsü'nün (IIE) araştırma verilerine dayandırdığı haberine göre, bu yıl sonbahar döneminde ABD'de yüksek öğretim kurumlarındaki yabancı öğrenci sayısında görülen yüzde 4 oranındaki artış, bir önceki yıl salgın nedeniyle yaşanan yüzde 15'lik düşüşün gerisinde kaldı.

Bu dönem öğrenci sayısındaki yükselişin, yaz aylarında delta varyantının ülkeyi etkisi altına almasının ardından tahminlerin üzerinde olduğu ancak öğrenci vize başvurularındaki yüksek bekleme sürelerinin ve öğrencilerin salgın sırasında yurt dışına çıkmakta isteksiz oluşunun talebi etkilediği bildirildi.

Araştırmada yer alan 800'den fazla yüksek öğretim kurumunun yüzde 70'i uluslararası öğrenci sayısında artış, yüzde 20'si düşüş olduğunu kaydederken, kurumların yüzde 10'u sayının değişmediği bilgisini verdi.

Öte yandan bu yıl yurt dışında ismi bilinen kurumların 2019 rakamlarını geride bıraktığı da dikkati çekti. 17 binden fazla yabancı öğrencinin kayıt olduğu New York Üniversitesinin 2019 rakamlarının en az yüzde 70 üzerine çıktığı kaydedildi.

Bu yıl yabancı öğrencilerin yüzde 65'inin kampüste derslere gireceği belirtildi.

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