Dünya

ABD'de yargı freni: Trump'ın Haitililer kararı durduruldu

ABD'de federal yargıç, Donald Trump yönetiminin yaklaşık 350 bin Haitilinin yasal statüsünü sona erdirme girişimini durdurdu.

AA3 Şubat 2026 Salı 09:48 - Güncelleme:
ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin yaklaşık 350 bin Haitilinin ülkede yasal olarak kalmasına imkan tanıyan "geçici koruma statüsü"nün sonlandırılması adımını durdurdu.

ABD Columbia Bölge Yargıcı Ana Reyes, Haitililere yönelik statünün sona erdirilmesine karşı açılan dava sonuçlanana kadar uygulamanın askıya alınmasına karar verdiğini açıkladı.

Reyes, bugün yürürlüğe girmesi planlanan kararın "hükümsüz ve hiçbir yasal geçerliliği olmadığını" belirterek İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in sonlandırma kararını "beyaz olmayan göçmenlere yönelik düşmanlık" nedeniyle önceden şekillendirmiş olmasının "büyük ölçüde muhtemel" olduğunu ifade etti.

Öte yandan İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, yaptığı açıklamada, kararı "hukuksuz yargı aktivizmi" olarak nitelendirdi.

Haiti'ye yönelik geçici koruma statüsü ilk kez 2010'daki deprem sonrası yürürlüğe girmiş ve birçok kez uzatılmıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Aralık 2025'te, yaklaşık 350 bin Haitilinin statüsünün 3 Şubat'ta son bulacağını açıklamıştı.

- GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

  • Trump yönetimi
  • Haitililerin statüsü
  • federal yargıç

