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Dünya

ABD'de yargılanan eski İngiliz vatandaşı DEAŞ militanı suçlu bulundu

ABD'de federal bir mahkeme, eski İngiliz vatandaşı olan DEAŞ üyesi El Şafi El Şeyh'i adam kaçırma, cinayet ve işkenceden suçlu buldu.

AA15 Nisan 2022 Cuma 08:34 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 08:37
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ABD'nin Virginia eyaletindeki federal mahkeme, kamuoyunda "Beatles" olarak bilinen DEAŞ hücresine mensup El Şeyh'le ilgili davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Suriye'de insani yardım çalışanı ve gazetecilerin de aralarında olduğu bazı DEAŞ rehinelerinin başını kesen ve bunu kameraya çekip yayımlayan hücrenin üyesi olduğu belirtilen El Şeyh'i, cinayet, adam kaçırma ve işkenceden suçlu buldu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması beklenen El Şeyh'in, ABD'de ceza alan en yüksek profilli DEAŞ üyesi olduğu belirtiliyor.

ABD'li gazeteci James Foley'i 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer ABD vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Şeyh ile Alexandra Kotey adlı eski İngiliz vatandaşı DEAŞ militanı, ABD tarafından 2019 yılında Suriye'den çıkarılmıştı.

ABD, İngiltere'ye, "zanlıya idam cezası vermeyeceğini" taahhüt etmişti.

  • DEAŞ militanı
  • El Şafi El Şeyh

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