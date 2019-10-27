20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de yaşayan Türkler 'Ermeni tasarısına' karşı harekete geçti

ABD'de yaşayan Türkler, Temsilciler Meclisinde gündeme gelen Ermeni iddialarıyla ilgili bir tasarıya karşı güç birliği oluşturmak için eyalet vekillerine mektup göndermeye başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde başlatılan kampanyada, ABD'de yaşayan Türklere kendi eyaletlerindeki Kongre üyelerine Ermeni iddialarıyla ilgili tasarıya karşı adım atmaları çağrısında bulunuldu.

"296 sayılı Temsilciler Meclisi tasarısına karşı hareket geçin" sloganıyla yürütülen kampanya çağrısında, özellikle Kaliforniya, New York, New Jersey ve Massachusetts eyaletlerindeki Ermeni lobisinin çabalarına işaret edildi. Bu eyaletlerde yaşayan Türklerin kendi temsilcilerine birer mektup göndererek Ermeni iddialarıyla ilgili tasarının reddedilmesi için girişimde bulunması istendi.

TASC yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ABD'de yaşayan çok sayıda Türk, söz konusu mektubu yaşadıkları eyaletlerdeki Kongre üyelerine gönderdi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff tarafından ilk kez 8 Nisan'da gündeme getirilen tasarı, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını Türkiye'ye karşı bir tez olarak içeriyor.

Daha önce de ABD Kongresinde çok sayıda Ermeni iddiaları tasarıları gündeme gelmiş ancak hem Türkiye'nin hem de ABD'de yaşayan Türklerin çabalarıyla bu tasarılar, Senato ve Temsilciler Meclisi genel kurullarından geçmemişti.

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan´a özel klip

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyanet'ten 'Baba Okulu' projesi

Diyanet'ten 'Baba Okulu' projesi

Genetik bozuklukların tedavisinde yeni umut

Genetik bozuklukların tedavisinde yeni umut

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

Kadıköy'de gol yağmuru

Kadıköy'de gol yağmuru

Prof. Dr. Karatay: Altından daha değerli

Prof. Dr. Karatay: Altından daha değerli

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

Doğa her zaman galip gelir!

Doğa her zaman galip gelir!

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Buraya turistlerin girmesi yasak! O gizli odada ne var?

Buraya turistlerin girmesi yasak! O gizli odada ne var?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA