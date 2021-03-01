ABD'de yayınlanan Kaşıkçı raporu tutuklu Suudi Prenses Basmah için umut oldu

DHA 01 Mart 2021 Pazartesi 16:51 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 16:51

Suudi Arabistan'da yüksek güvenlikli bir hapishanede tutuklu bulunan Prenses Basmah bint Saud'ın avukatı Henri Estramant, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a mektup yazdı. Estramant, mektubunda, ABD'nin öldürülen Cemal Kaşıkçı Raporu'ndan dolayı Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın diplomatik baskıya boyun eğeceği ve Prenses Basmah ile kızını serbest bırakabileceği belirtildi. İngiliz medyasından Guardian'ın haberine göre, çifte vatandaş olan Prenses Basmah adına avukatı Henri Estramant ve insan hakları savunucusu Lucy Rae tarafından yazılan mektuplarda; Dominic Raab'dan ve İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Patricia Scotland'dan 'Prenses ve kızının serbest bırakılması' için yardım istendi.

'HAYATI SERBEST KALMASINA BAĞLI'

Mart 2018'de tıbbi tedavi için İsviçre'ye gitmeden önce gözaltına alınan 57 yaşındaki Prenses,Cidde'de tutuklanmıştı. Ailenin hukuk danışmanı Henri Estramant yazdığı mektupta "Hayatının serbest bırakılmasına bağlı olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Mektupta ayrıca prensesin krallık içinde artan sivil özgürlüklere verdiği destek ve "Eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayef'le yakın bağları" nedeniyle tutuklanmış olma ihtimali yüksek olduğu belirtildi.

ABD KAŞIKÇI CİNAYETİ RAPORU KULLANILDI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın 'Kaşıkçı cinayeti' emrini vermesi ABD'de resmiyet kazanmasıyla Prens'in diplomatik baskıya boyun eğeceği belirtilen mektupta, "Suudi yetkililerin şu anda diplomatik baskıya özellikle duyarlı olduklarına inanıyoruz ve ayrıca sizin tarafınızdan yapılacak bir müdahalenin fark yaratabileceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Prenses Basmah, yatırım yoluyla vatandaşlık programına başvurmasının ardından 2015 yılında bir İngiliz Milletler Topluluğu ülkesi olan Dominika Adası vatandaşı oldu. Suudi Arabistan'ın ikinci kralının kızı Prenses Basmah, kızıyla birlikte Mart 2018'da gözaltına alındı. Prenses, kalp rahatsızlığı nedeniyle tıbbi tedavi görmesi gereken İsviçre'ye gitmek için Suudi Arabistan'dan ayrılmaya çalışırken çift tutuklandı.