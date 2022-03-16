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Dünya

ABD'de yaz saati uygulaması adımı

ABD Senatosu yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine yönelik tasarıyı onayladı.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 07:59 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 07:59
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ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

Cumhuriyetçi Senator Marco Rubio sponsorluğunda sunulan tasarı, Senato Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi.

Rubio yaptığı konuşmada, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını, ancak tasarının yasalaşması durumunda uygulanmaya 20 Kasım 2023'te başlanacağını belirtti.

Söz konusu tasarı Temsilciler Meclisinden de onay alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

  • ABD Senatosu
  • yaz saati uygulaması
  • Marco Rubio

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