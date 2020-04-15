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Dünya

ABD'de yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı.

AA14 Nisan 2020 Salı 23:03 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 00:16
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ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 239'a çıktı.

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 239'a ulaştı.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

ABD'DE EN AĞIR BİLANÇO NEW YORK'TA

ABD'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi.

Eyalet genelinde 200 binden fazla Kovid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi. 

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