ABD'de yoga stüdyosuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Florida eyaletinde bir yoga stüdyosunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
- AA
Tallahassee Polis Şefi Michael DeLeo, gazetecilere yaptığı açıklama, dün akşam silahlı bir kişinin bir alışveriş merkezinde yer alan yoga stüdyosunu basarak etrafa ateş açtığını söyledi.
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı, 40 yaşındaki saldırganın da kendisini vurarak öldürdüğü belirtildi.
Polis olayın soruşturulduğunu bildirdi.
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