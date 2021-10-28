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Dünya

ABD'de yolcunun hostese saldırması sonucu rota değiştiren uçak acil iniş yaptı

New York'tan California'ya yapılan uçuşta, erkek yolcunun kadın uçuş görevlisine saldırması nedeniyle rota değiştiren uçak yönünü Colorado eyaletine çevirdi.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 19:10 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 19:10
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American Airlines'a ait uçakta "maske takma uyarısı" nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda kadın kabin görevlisine saldıran "business class" yolcusu yüzünden en yakın hava alanının bulunduğu Denver kentine iniş yapıldı.

Hava yolu şirketinin ABD basınına yansıyan açıklamasında, saldırganın tutuklandığı ve "bir daha asla" American Airlines ile uçmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

"AA Flight 976" sefer numaralı uçağın Denver'a indiğini doğrulayan Federal Havacılık İdaresi, konunun Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) araştırıldığını bildirdi.

Öte yandan saldırganın kabin görevlisine 2 defa yumruk attığı, uçaktaki bir doktor tarafından acil bakımı yapılan ve maskesinde kan izleri bulunan kadın görevlinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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