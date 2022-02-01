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Dünya

ABD'de yüksek kira artışı! Washington Post yazdı

ABD genelinde ev kiraları son bir yılda yüzde 14 civarına yükselirken New York gibi yoğun nüfuslu bölgelerde artışın yüzde 40'lara kadar çıktığı belirtildi.

AA1 Şubat 2022 Salı 00:42 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 00:42
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Washington Post'un emlak araştırma şirketi Redfin verilerine dayandırdığı analizinde, geçtiğimiz yıl ülke genelinde kiraların ortalama yüzde 14 arttığı, asgari ücretle çalışan dar gelirlilerin maaşının yarısından fazlasını kiraya vermek zorunda kaldığı belirtildi.

Redfin'e göre ev kiralarında New York, Miami ve Austin gibi kalabalık bölgelerde ise yüzde 40'a varan artışların yaşandığına, milyonlarca Amerikalının yaşam standartlarını yeniden değerlendirmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Redfin baş ekonomisti Daryl Fairweather, "Kiralar 2021'in ikinci yarısında gerçekten fırladı. Salgın ekonomide duraklama oluştursa da şimdi işler yeniden açılıyor, enflasyon yükseliyor, kiralar artıyor ve insanlar düşündükleri kadar geliri olmadığını fark ediyor." ifadesine yer verdi.

Analizde, artan kira ücretlerinin bu yıl enflasyonda itici bir güç olması beklenirken bunun ABD hükümeti için süregelen bir politika sorunu olduğuna vurgu yapıldı.

Öte yandan Harvard Üniversitesi Ortak Konut Araştırmaları Merkezinin 2018 nüfus sayımı verilerine dayandırdığı analizine göre, ABD'de her 4 kiracıdan 1'inin aylık gelirlerinin yarısından fazlasını kiraya harcadığı, bu oranın son dönem artışlarla daha da yükseldiği kaydedildi.

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