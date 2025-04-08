ABD'de Yüksek Mahkeme ''Yabancı Düşmanlar Yasası'' kapsamında sınır dışı işlemlerinin önünü açtı

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump'ın devreye soktuğu "Yabancı Düşmanlar Yasası"na ilişkin kararını verdi.

Oylama sonucunda 4 "hayır" oyuna karşı 5 "evet" oyuyla bir önceki durdurma kararı kaldırılarak çete üyelerinin El Salvador'a sınır dışı edilmesinin önü açıldı.

Öte yandan kararda, söz konusu kişilerin sınır dışı edilmeden önce bu karardan haberdar olması ve bulundukları bölgenin mahkemesinde itiraz yolunun açılması şartı koşuldu.

Sınır dışı edilenlerin avukatlarından Lee Gelernt, her ne kadar yasal sürecin farklı bir bölgede yeniden başlayacak olmasından memnun olmadıklarını ifade etse de söz konusu kişilerin karara itiraz edebilecek olmalarını "büyük bir zafer" olarak tanımladı.

Trump ise Truth Social sosyal medya platformundan, karara ilişkin, "Yüksek mahkeme, kim olduğu fark etmeksizin bir ABD Başkanı'nın sınırları korumasına izin vererek hukukun üstünlüğünü gözetmiştir. Amerika'da adalet için büyük bir gün!" paylaşımını yaptı.

Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg, Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle yeniden kullanmaya başladığı yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme yetkilerini, karardan saatler sonra geçici olarak askıya almıştı.

- TRUMP YÖNETİMİ, ÇETE ÜYELERİNİ EL SALVADOR'DAKİ HAPİSHANELERE GÖNDERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS-13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyeleri oldukları gerekçesiyle gözaltına aldığı kişileri El Salvador Hapishanesine göndermişti.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.