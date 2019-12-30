ABD’de Yusuf Özgür’ü öldüren 2 saldırgan yakalandı





İki saldırgan Perşembe günü restorana girerek, içeride bulunan kişilerden yere yatmalarını ve cep telefonları ile cüzdanlarını bırakmalarını istedi. Ateş açan saldırganlardan biri, 34 yaşındaki bir kişiyi ciddi şekilde yaraladı. Bunun üzerine paniğe kapılan hırsızlar paralara ve telefonlara dokunmadan kaçarken olaydan habersiz kendilerine kapıyı açan Yusuf Özgür’ün öldürdü.Özgür’ün cenazesi Maryland’de bulunan Lanham Camisi’nden kaldırıldı. Cenazeye Özgür’ün 16 ve 10 yaşlarındaki kızı ve oğlunun yanı sıra yüzlerce Türk de katıldı.Öte yandan 3 gün içinde, 3 binden fazla kişi Yusuf Özgür’ün cenaze masrafları ve ailesinin ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan GoFundMe isimli fona yaklaşık 150 bin dolar bağış yaptı. Yerel polis, Özgür’ün katil zanlıları Anderson ve Walker’ın Washington banliyölerindeki son 3 soygundan sorumlu olduklarını öne sürdü. İkilinin son olarak 21 Aralık’ta Manassas şehrinde bir bowling salonunu da soyduklarına dair delillerin de olduğu öğrenildi.