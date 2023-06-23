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Dünya

ABD'de yüz binlerce emeklinin kişisel verileri çalındı

ABD'nin California eyaleti yönetimine bağlı yerlerden emekli olan 769 bin kişinin kişisel verileri çalındı.

AA23 Haziran 2023 Cuma 01:42 - Güncelleme:
ABD'de yüz binlerce emeklinin kişisel verileri çalındı
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California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nden yapılan açıklamaya göre, haziranda dosya aktarım aracı olan MOVEit Transfer'deki bir açıktan faydalanılarak yapılan siber saldırıdan birçok kişi ve kurumun etkilendiği anımsatıldı.

Söz konusu siber saldırıda, sistemin 769 bin üyesinin kişisel verileri ele geçirildi. Bunların arasında, ad-soyad, doğum tarihi, sosyal güvenlik numaraları ve aile üyelerinin adları gibi bilgiler yer alıyor.

Bu arada, kişisel verileri çalınan kişiler konuyla ilgili bilgilendirildi.

Diğer yandan, MOVEit'e yönelik siber saldırının Rus bilgisayar korsanları tarafından yapıldığı iddia edildi.

  • kişisel veri
  • hırsızlık

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