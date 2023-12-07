İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9286
  • EURO
    31,3042
  • ALTIN
    1887.84
  • BIST100
    7978.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de yüzlerce Yahudi kuruluş temsilcisinden Biden'a Gazze'de ateşkes çağrısı
Dünya

ABD'de yüzlerce Yahudi kuruluş temsilcisinden Biden'a Gazze'de ateşkes çağrısı

ABD'de yüzlerce Yahudi kuruluş ile sivil toplum örgütü temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup yazarak Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes için çağrıda bulundu.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
ABD'de yüzlerce Yahudi kuruluş temsilcisinden Biden'a Gazze'de ateşkes çağrısı
ABONE OL

Aralarında Jewish Voice for Peace, IfNotNow ve J Street gibi önde gelen Yahudi kuruluşlarının da yer aldığı çok sayıda kuruluşun temsilcisi, Biden'e yazdıkları mektupta Gazze'de ateşkesin yanı sıra esirlerin serbest bırakılması ve Filistin'de iki devletli çözüm için siyasi adım atılması gerektiğini dile getirdi.

"Ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kolektif güvenliğini ve özgürlüğünü güvence altına alacak uzun vadeli siyasi çözüm çağrısı için bir araya geldik." ifadesinin yer aldığı mektupta, çok sayıda Yahudi din adamının isminin de bulunması dikkati çekti.

Dün Beyaz Saray'da görev yapan stajyerler Biden'a bir mektup göndererek Gazze'de kalıcı ateşkes için çağrı yapmıştı.

Geçen ay da Biden yönetimine bir mektup yollayan 400'den fazla eski ve halen görevdeki yetkililer, Gazze'de acil ateşkes için yönetimin İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

  • ABDyahudi kuruluşları
  • ateşkes çağrısı
  • Gazzede acil çözüm
  • biden

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.