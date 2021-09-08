AA 8 Eylül 2021 Çarşamba 02:02 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 02:03

Kurbanlardan birinin isminin Dorothy Morgan olduğu açıklanırken diğerinin kimliği ailenin isteği üzerine gizli tutuldu.

Morgan'ın cesedi 2002'de bir DNA testi sayesinde teşhis edilebilirken diğer kurban için 2001, 2002 ve 2006 yıllarında testler yapıldığı bildirildi.

New York baş adli tabibi Barbara Sampson yaptığı açıklamada yirmi yıl önce Dünya Ticaret Merkezi kurbanlarının ailelerine, kayıpları teşhis etmek için ne gerekirse yapacaklarına dair söz verdiklerini ve açıklanan iki isimle birlikte bu kutsal görece devam ettiklerini söyledi.

New York şehri 11 Eylül saldırılarının 20'nci yılına hazırlanırken saldırılarda hayatını kaybeden 1106 kişi henüz teşhis edilemedi.