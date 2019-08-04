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ABD’deki AVM saldırısı: 'Teksas’taki İspanyol işgaline yanıt'

ABD’nin Teksas eyaletindeki El Paso Walmart alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıdan 19 dakika önce yayımlanan bir manifesto ortaya çıktı. Söz konusu manifestonun 21 yaşındaki saldırgan Patrick Crusius tarafından yazılıp yazılmadığı henüz bilinmezken, 2 bin 300 kelimelik yazıya 'Rahatsız Edici Gerçek' başlığı atıldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan El Paso’daki Walmart alışveriş merkezinde gerçekleştirilen terör saldırısından 19 dakika önce yayımlandığı tespit edilen bir manifesto ortaya çıktı. Bu manifestonun, 21 yaşındaki saldırgan Patrick Crusius tarafından kaleme alınıp alınmadığı henüz belirlenemedi.
 
Daily Mail’de yer alan habere göre, göçmen karşıtlığının ön plana çıktığı beyaz üstünlükçü manifestoya, “Rahatsız Edici Gerçek” başlığı atıldı. Yaklaşık 2 bin 300 kelimelik makalede, etnik azınlıkların ülkenin çeşitlik bölgelerinde tecrit edilmesine ilişkin detaylı bir plana yer verildi.
 
“DAHA FAZLA BEKLEYEMEZDİM”
 
Dokümanı internete yükleyen kişinin yorum olarak “Daha fazla bekleyemezdim, bugün muhtemelen öleceğim.” ifadelerini yazdığı öğrenildi.
 
DOĞRUDAN YENİ ZELANDA SALDIRISINDAN İLHAM ALDI
 
Rahatsız Edici Gerçek başlıklı manifestonun, doğrudan “2019 yılının başlarında Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye gerçekleştirilen saldırılardan” ilham alındığını ifade ederek başladığı belirtildi.
 
Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen ve 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının faili Brenton Tarrant’ın kaleme aldığı manifestodaki “Büyük Yer Değiştirme” teorisine atıfta bulunan bu yeni manifestoda, bu saldırının “Teksas’ın İspanyol işgaline cevap niteliğinde” olduğunun altı çizildi.
 
“SİNİRİM GEÇMEDEN YAPMALIYIM”
 
Amerika’nın içten çürüdüğünü öne süren manifestoda, “Saldırıyı planlamak için fazla zaman harcamadım, bunu sinirim geçmeden yapmak zorundayım. Yeterince hazırlanılmamış bir saldırı ve çalakalem bir manifestonun, manifestosuz bir saldırıdan daha iyi olduğunu düşünüyorum.” satırlarına yer verildi.
 
Kendisinin ırkçı olmadığını ifade eden manifesto yazarı, bu düşüncelerinin Trump’ın başkanlık kampanyasından daha önce oluştuğunu anlattı.
 
NE OLMUŞTU?
 
ABD’nin Teksas eyaletindeki El Paso kentinin en büyük alışveriş merkezlerinden Cielo Vista AVM’deki Walmart mağazasında gerçekleşen silahlı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.
 
İlk atış yapıldıktan altı dakika sonra olay yerine ulaşan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda saldırgan silahını bırakarak teslim oldu. Yetkililer, 21 yaşındaki saldırganın hemen teslim olmasından dolayı kendisine ateş açılmadığını bildirdi.
 
Savcıların saldırgana cinayet suçlaması yönelteceği, fakat FBI tarafından göçmen karşıtı manifestoda yapılan araştırmanın sonucunun beklendiği ve bu doğrultuda “nefret suçu” veya “terör suçlaması” da yapabileceği aktarıldı.
 
ABC News’te yer alan bilgiye göre, terör saldırısının failinin soruşturmayı yürüten yetkililere, “mümkün olduğunca fazla Meksikalı öldürmek istediğini” söylediği öne sürüldü.

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

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