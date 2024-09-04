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Dünya

ABD'deki bir liseye silah saldırı

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede silah seslerinin duyulması üzerine güvenlik güçleri etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 20:01 - Güncelleme:
ABD'deki bir liseye silah saldırı
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Yerel kaynaklara göre, eyaletin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu.

Bunun üzerine okula intikal eden polis ekipleri, çevrede giriş çıkışları kapattı.

Olay yerinden paylaşılan videolarda, polis ve itfaiye araçları ile en az 5 ambulansın okul civarında beklediği, bir yaralının da ambulans helikopteri tarafından hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Spor sahasında toplanan öğrenciler kontrollü şekilde ailelerine teslim edilirken, yerel hastane kaynakları, CNN'e silahla yaralanan bazı kişilerin hastaneye geldiği bilgisini paylaştı.

Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olay yerinde aktif olarak incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.

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