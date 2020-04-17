İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9319
  • EURO
    7,5394
  • ALTIN
    380.204
  • BIST100
    96249.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki en yaşlı Türklerden Safa Mediha Süleyman koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Dünya

ABD'deki en yaşlı Türklerden Safa Mediha Süleyman koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

ABD'de yaşayan en yaşlı Türklerden biri olan 100 yaşındaki Safa Mediha Süleyman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA17 Nisan 2020 Cuma 07:20 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 07:20
ABONE OL

Türkiye'den 75 yıl önce ABD'ye giden ve Illinois eyaletine bağlı Şikago kentinde yaşayan Safa Mediha Süleyman'ın ölümü sevenlerini üzdü.

Şikago merkezli Türk Amerikalı Kültür Derneğinin (TACA) de kurucularından olan Süleyman'ın cenazesinin 20 Nisan'da Şikago'daki Türk mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında ölen Türk vatandaşların sayısı 320'ye çıkarken, ABD'de 13 Türk'ün hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Munzur'a düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.