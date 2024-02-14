İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7787
  • EURO
    32,9974
  • ALTIN
    1967.92
  • BIST100
    9072.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki geçit törenine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'deki geçit törenine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

IHA14 Şubat 2024 Çarşamba 23:50 - Güncelleme:
ABD'deki geçit törenine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

ABD'de geçit töreni sırasında kalabalığa ateş açıldı. Missouri eyaletinde yer alan Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında Union İstasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, saldırının ardından polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Vurulan kişilerin tedavisini kolaylaştırmak için insanların bölgeden olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde çıkmalarına ve otoparktan uzak durmalarına ihtiyacımız var" dedi.

Saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

  • kansas
  • missouri
  • kansas city

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.