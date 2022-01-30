ABD'deki kar fırtınası nedeniyle 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

AA 30 Ocak 2022 Pazar 06:56 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 07:08

Poweroutage sitesine göre, fırtınanın şiddetinin saatte 100 kilometreyi geçtiği Massachusetts eyaletinde 113 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Şiddetli kar yağışından etkilenen New York'ta da 600 kişiden fazla insanın elektriksiz kaldığı bildirildi.

Fırtınalı kar yağışı dün gün boyu etkisini sürdürürken kıyı bölgelerinde oluşan yüksek dalgalardan dolayı bazı yerlerde su taşkınlıkları yaşandığı ifade edildi.

Cuma gecesi başlayan, Ulusal Meteoroloji Servisi'nin "bomba siklonu" olarak sınıflandırdığı tipi şeklindeki şiddetli kar yağışı nedeniyle Virginia'dan Maine uzanan eyaletlerde 55 milyon kişiye "kış hava durumu uyarısı" yapılmıştı.

Kötü hava şartları nedeniyle Boston ile Washington D.C arasındaki tren seferleri durdurulurken, bölgedeki ülkenin en yoğun havalimanlarında da FlightAware sitesi verilerine göre 4 bin 500'den fazla uçuşun iptal edildiği belirtilmişti.