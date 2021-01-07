İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ocak 2021 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3516
  • EURO
    9,0332
  • ALTIN
    452.421
  • BIST100
    1522.24
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de kanlı Kongre işgali! Polisin öldürdüğü kadının kimliği ortaya çıktı
Dünya

ABD'de kanlı Kongre işgali! Polisin öldürdüğü kadının kimliği ortaya çıktı

ABD Kongresinin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 23:37 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:40
ABONE OL

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kongredeki olaylar sırasında polisin ateş açması sonucu hayatını kaybeden kadının 12 yılık eski bir Hava Kuvvetleri askeri olduğunu açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kongredeki olaylar sırasında polisin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ashli Elizabeth McEntee'nin 12 yıllık askerlik görevini kasım 2016'da Ulusal Muhafız Hava Kuvvetlerine ait Dyess Hava Üssünde noktaladığını duyurdu.

35 yaşındaki McEntee'nin en son 5 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse bizi durduramaz. Fırtına geliyor ve 24 saatten az bir süre sonra DC'ye inecek. Aydınlık için karanlık." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

ABD Kongresi, Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanmış, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Çıkan çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.