ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulması bekleniyor

AA 12 Haziran 2020 Cuma 23:03 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 23:03

CDC Direktör Yardımcısı Jay Butler, "normalleşme" sürecine giren ülkede, Kovid-19 salgınının son durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Modellemelere bakıldığında, ABD'nin "Bağımsızlık Günü" olarak kutlanan 4 Temmuz'a kadar Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 130 bini bulabileceğine işaret eden Butler, "Pandeminin henüz bitmediğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Butler, normalleşme sürecinin ardından bazı eyaletlerdeki vaka sayılarının artışa geçtiğini vurgulayarak, "Arizona, Arkansas, Hawaii, Kuzey Carolina, Utah ve Vermont'taki gelecek 4 haftada gerçekleşecek virüs kaynaklı ölümlerin, geride bırakılan 4 haftadaki ölü sayısını geçeceği tahmin ediliyor." bilgisini paylaştı.

- "SEYAHATLER, KOVİD-19 AÇISINDAN HALEN RİSKLİ"



Ülkede sonbahar ve kış döneminde aynı anda hem grip hem de Kovid-19 salgını olmasının beklendiğini dile getiren Butler, bu yıl grip aşısı yaptırmanın daha fazla önem taşıdığını kaydetti.

Toplu taşıma ve seyahatin Kovid-19 açısından halen riskli olduğunu ve insanların seyahat etmeden önce "iki kere düşünmesi" gerektiğini belirten Butler, ülke çapında yoğun katılımlı etkinlikler ve protestolar düzenleyenlerin de katılımcıları "maske kullanmaya teşvik etmesi" gerektiğini söyledi.

Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de bugüne kadar 116 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 2 milyon 60 bin kişiye de Kovid-19 teşhisi konuldu.