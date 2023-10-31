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Dünya

ABD'deki Maarif Okulunda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlandı.

AA31 Ekim 2023 Salı 06:39 - Güncelleme:
ABD'deki Maarif Okulunda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
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Bloomfield'daki okulda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliğine, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve eşi İnci Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile öğrenciler ve velileri katıldı.

ABD'de bir haftadır Cumhuriyet'in 100. yılının çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Mercan, "100 yıl artı birinci günde, kutlamalara Maarif School'da noktayı koymayı anlamlı bulduğunu" ifade etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Mercan, çocukların, sivillerin bombalandığı, acımasız savaşların devam ettiği bir zamanda çocuklara ve ailelere çok büyük görevlerin düştüğünü söyledi.

Başkonsolos Özgür de "Cumhuriyet'in 100. yılının ilk gününde Maarif Amerika Okulunda bulunmaktan duyduğu mutluluğu" dile getirdi.

Öğrencilerin Cumhuriyet ve bayrak konulu şiirler ile marşlar okuduğu programda, ilkokul öğrencilerinin sergilediği Harmandalı Zeybeği büyük alkış aldı.

Program sonunda Büyükelçi Mercan ve Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Ahmet Celal Özdemir, üzerinde "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" yazan pastayı birlikte kesti.

New Jersey'nin Bloomfield bölgesinde 2017'den bu yana eğitim hizmeti veren Maarif Okulunda yaklaşık 150 öğrenci öğrenim görüyor.

  • Maarif Okulu
  • kuruluş kutlaması

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