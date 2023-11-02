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Dünya

ABD'deki Müslümanlar Gazze için ayağa kalktı! Joe Biden'ı açık açık uyardılar

Filistinli sivilleri hedef alan İsrail'e koşulsuz destek veren ABD Başkanı Joe Biden, Amerika'daki Müslümanlarında da tepkisini çekti. Joe Biden'a Gazze'de ateşkes için adım atması çağrısında bulun Müslümanlar, aksi taktirde 2024 başkanlık seçiminde Biden'ı desteklemeyecekleri konusunda uyardı.

TRT Haber2 Kasım 2023 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
ABD'deki Müslümanlar Gazze için ayağa kalktı! Joe Biden'ı açık açık uyardılar
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ABD'nin İsrail'i koşulsuz desteklemesi ülkedeki Müslümanlar'ın tepkisini çekiyor. Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'de giriştiği katliama sessiz kalması ABD'deki Müslümanları kızdırıyor. Ülkedeki Müslümanlar ve bazı Demokrat Partililer, Biden'a Gazze'de ateşkes için adım atması çağrısında bulundu. Aksi taktirde yüz binlerce Müslüman seçmenin, Joe Biden'ı 2024 başkanlık seçiminde desteklemeyecekleri konusunda uyardı.

Ulusal Müslüman Demokrat Konseyi'nin, Biden'a tanıdığı süre ABD doğu yakası saatiyle salı akşam 5'te doldu. Müslüman liderler, "2023 Ateşkes Ultimatomu" başlıklı açık mektupta, Amerikalı Müslüman seçmenleri "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını onaylayan herhangi bir adaya destek veya oy vermemeleri" için harekete geçireceklerini bildirdi.

Konsey, Biden'a hitaben yazdığı mektupta, "Yönetiminizin finansman ve silahlanmayı da kapsayan koşulsuz desteği, sivil kayıplara neden olan şiddetin sürmesinde önemli bir rol oynamıştır ve daha önce size güvenen seçmenlerin güvenini sarsmıştır" ifadelerine yer verdi.

Liderler, Başkan Biden'a İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak derhal ateşkes sağlaması çağrısında bulundu. ABD'deki 3 buçuk milyon Müslüman'ın yüzde 20'sinin seçmen olduğu tahmin ediliyor. Bu da 700 bin oy anlamına geliyor. Özellikle Michigan gibi salıncak eyalet kapsamına giren bölgelerde Müslüman seçmen seçim sonuçları üzerinde etkili olabiliyor.

  • Biden tepkisi
  • İsrail destek
  • Müslüman tepkisi

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