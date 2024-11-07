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Dünya

ABD'deki Müslümanlardan Trump'a çağrı: Vaadini yerine getir

ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmek de dahil olmak üzere yurt dışında barış arayışına yönelik kampanya vaadini yerine getirmeye öncelik vermeye çağırdı.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 07:41 - Güncelleme:
ABD'deki Müslümanlardan Trump'a çağrı: Vaadini yerine getir
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CAIR Direktörü Nihad Awad, yaptığı açıklamada, Demokrat yetkililerden, Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in Gazze'deki soykırıma karşı çıkan Müslümanlar ve diğer seçmenler arasındaki desteğini kaybetmesinden ders çıkarmalarını istedi.

Hiçbir siyasetçi ya da partinin Müslüman oylarının sahibi olmadığını söyleyen Awad, "İleriye dönük olarak, tüm seçilmiş yetkililerin, Müslüman seçmenlerin acil kaygılarını samimiyetle ele almalarını bekliyoruz. Buna seçilmiş Başkan Trump da dahildir." dedi.

Awad, Trump'ın, Gazze'de akan kanı durdurma sözü verdiğine işaret ederek eski ABD Başkanı George W. Bush ile onun Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin Müslüman dünyasına zarar veren politikalarını kınadığını hatırlattı.

Awad, Amerikalı Müslümanlar da dahil olmak üzere Amerikalıların çoğunun daha fazla "bağnazlık" ya da denizaşırı savaş görmek istemediğini Trump'ın kabul etmesinin önemli olduğunu ifade ederek "Trump, Gazze'deki savaşı sona erdirmek de dahil olmak üzere yurt dışında barış arayışına yönelik kampanya vaadini yerine getirmeli. Ancak bu barış adalete, özgürlüğe ve Filistin halkı için bir devlete dayalı gerçek bir barış olmalı." diye konuştu.

Trump, 2 Kasım'da Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun olduğu Michigan eyaletinde yaptığı konuşmada, Demokrat rakibi Kamala Harris'in, "Orta Doğu'yu neredeyse mahvetmiş Dick Cheney'nin kızıyla kampanya yürüttüğünü" söylemişti.

Trump, "Eğer Kamala kazanırsa, sadece ölüm ve yıkım olacak. Ben barışın adayıyım." değerlendirmesini yapmıştı.

Dick Cheney, ABD'nin Irak'ı işgali sırasında ABD Başkanı George W. Bush'un yardımcılığı görevini üstlenmişti.

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