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Dünya

ABD Kongre binasında başından vurulan protestocu öldü

ABD Kongresindeki olaylarda yaralanan kadın protestocu hayatını kaybetti.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 02:25 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 02:56
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ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Kongre binasında olaylar sırasında yaralanan kadının, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını bildirdi.

Hayatını kaybeden kadının kimlik bilgilerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İnternete yansıyan videolarda, Temsilciler Meclisinin ön kapısında silahlı bir göstericinin geldiği ve polisin de silahlarını çekerek söz konusu kişiyi durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

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