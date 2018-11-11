Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, yaptığı basın açıklamasında, California'nın kuzeyindeki San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, toplam can kaybının 23'e yükseldiğini kaydetti.

Sierra Nevada Dağları eteklerinde perşembe günü başlayan yangın eyalet tarihinin en yıkıcı yangını, en çok can kaybının yaşandığı 3'üncü büyük yangın oldu.

Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangın 404 kilometrelik bir alana ulaştı.

Yangınlar nedeniyle başta Paradise kasabası olmak üzere bölgedeki yaklaşık 7 bin yapı da hasar gördü.

- Los Angeles'da 2 kişi yaşamını yitirmişti

Öte yandan, güneyde de Los Angeles'ın batısındaki Malibu şehrini de saran yangınlar nedeniyle eyalet genelinde toplam 300 bin kişiye tahliye emri verildi.

Los Angeles Kırsal Bölge Şerifi John Benedict, Mullholland kara yolu üzerindeki yerleşimlerde 2 kişinin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı.

Trump'dan yangın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kalbimiz bu yangınlarla savaşan itfaiye görevlileri, tahliye eden halk ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle. Yangındaki hasar felaket düzeyde. Tanrı herkesi kutsasın." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan dün başka bir paylaşımında bulunan Trump, "California'da bu kadar büyük çaplı, ölümcül ve maliyetli orman yangınlarına gerek yok. Her yıl milyarlarca dolar ve can veriliyor, tüm bunların nedeni ormanların büyük oranda kötü yönetilmesi. Şimdi çare bulun ya da daha fazla FED ödeneği yok!" açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın bu açıklaması büyük tepki çekmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA