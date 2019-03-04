10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3868
  • 6,1223
  • 223.722
  • 103.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 843'e geriledi

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta 10 adet azaldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 23 Şubat-1 Mart döneminde bir önceki haftaya göre 10 azalarak 843'e geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Cuma günü, Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 kayıpla 65,07 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,5 düşüşle 55,80 dolardan kapandı.

Uzmanlar, ABD'nin ham petrol üretiminin rekor seviyede olduğuna dikkati çekerek, bunun küresel piyasada arz fazlasına katkıda bulunduğunu ve fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 16-22 Şubat haftasında 12,1 milyon varile ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

EIA, dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'de günlük ortalama petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil olacağını tahmin ediyor.

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"93 terörist etkisiz hale getirildi"

'93 terörist etkisiz hale getirildi'

25'i muvazzaf 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

25'i muvazzaf 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Zhores Alferov 88 yaşında hayatını kaybetti

Zhores Alferov 88 yaşında hayatını kaybetti

Guaido Venezuela’ya dönüyor

Guaido Venezuela’ya dönüyor

İYİ Parti'de toplu istifa, AK Parti'ye geçme kararı aldılar

İYİ Parti'de toplu istifa, AK Parti'ye geçme kararı aldılar

ABD Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor

ABD Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor

Ankara'da tarihi çarşıda yangın

Ankara'da tarihi çarşıda yangın

'İsrail ile normalleşme siyasi olarak haramdır'

'İsrail ile normalleşme siyasi olarak haramdır'
 

POPÜLER HABERLER

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA